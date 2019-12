Prince Williams

Não é assim tão insólito quanto parece e, a verdade, é que o rapper está a ser aplaudido por esta decisão. Drake lançou recentemente um videoclipe do novo single 'War', mas a versão original durou apenas dois dias no YouTube.

O músico canadiano censurou e eliminou o seu próprio trabalho, cortando do vídeo todas as cenas onde aparecia Marcella Zoia. Isto porque a jovem modelo, de 20 anos, se encontra a aguardar julgamento no Canadá. Em causa está um vídeo onde Marcella é filmada a arremessar uma cadeira do seu apartamento em Toronto, no 45º andar, para uma estrada movimentada e, por pouco, não atinge ninguém.

A jovem divulgou o vídeo na Internet com o objetivo de se tornar viral, mas terá agora de responder pelo crime.

Nas redes sociais, Drake acabou por explicar a sua decisão: "Não escolho os figurantes dos meus vídeos, e há pessoas que não podemos tolerar".