2019 foi um ano intenso e marcante para Katia Aveiro. A irmã de Cristiano Ronaldo fez questão de marcar os momentos mais especiais e fazer uma retrospetiva nas suas redes sociais.

Com imagens inéditas do momento do parto, Katia Aveiro partilhou ainda a seguinte mensagem: "2019 veio com a força toda. Foi dos anos que eu acho que mais emoções eu vivi, concretizei em 2019 um grande sonho da minha vida, ser mãe de novo e para ser perfeito na sua perfeição que é a maternidade, veio a experiência de ser mãe desta vez de uma menina. Meu Deus ,como me completou o pedaço que me faltava. Eu que pensava que sabia o que era amor no seu explendor, o amor pelos filhos é algo inexplicável e a vinda dela veio mais uma vez comprovar que é muito mais do que a gente imagina!".

Para além deste destaque a irmã do craque reforçou ainda que o dia em que a filha, Valentina, nasceu, foi o melhor do ano: "Poderia ter escolhido muito mais fotos de tantos momentos lindos de 2019,mas estes representam a vida além da nossa vida! E sem dúvida nenhuma este dia 27 de agosto de 2019 é o dia que mais uma vez marcou a minha vida para sempre!". Veja o momento especial a que Katia Aveiro se refere na fotografia abaixo.

Reprodução Instagram, DR