Instagram

Depois do Natal em família, Cristina Ferreira rumou às Maldivas, onde já tinha estado no ano passado por esta altura, e está a aproveitar para descansar e apanhar sol.

Instagram

Este sábado, dia 28, a apresentadora da SIC partilhou uma fotografia tirada bem cedo e escreveu no Instagram. “Tudo a dormir em Portugal e eu já com este nascer do dia. Já fui ao ginásio e agora parte favorita: pequeno almoço. 😜”.

Instagram

Mais tarde, Cristina voltou a recorrer às redes sociais para mostrar que está a aproveitar esta merecida pausa. “Desculpem lá mas está muito calor. 😅”, colocou na legenda de outra imagem, onde já aparece dentro de água e apanhar sol.