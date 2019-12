Reprodução Instagram, DR

Hulk está envolvido numa polémica familiar no Brasil. O ex-jogador do F.C. Porto separou-se da mulher, Iran Ângelo, após 12 anos de casamento e, cinco meses depois, começou a namorar com a sobrinha preferida da ex-mulher, Camila Ângelo, cinco meses depois. Mas há mais.

A informação foi avançada pela imprensa e confirmada pela assessoria do jogador de futebol. "O próprio Hulk, no último sábado, chamou os pais e o irmão da Camila. Ele disse-lhes a verdade e comunicou à família. Eles começaram o namoro em outubro. Portanto, foi o próprio Hulk que tornou pública a informação, pois não precisa de se esconder. A sua posição é transparente", lê-se no comunicado que foi enviado às redações, após o texto do colunista Leo Dias

A imprensa brasileira avança ainda que Hulk e a ex-mulher foram padrinhos de casamento de Camila, atual namorada do jogador e sobrinha de Iran Ângelo, em 2015. Veja a imagem abaixo.

O jogador do Shanghai SIPG FC esteve casado com Iran Ângelo durante 12 anos e, juntos, são pais de Ian, Thiago e Alice.