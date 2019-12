1 / 18 Europa Press Entertainment 2 / 18 Europa Press Entertainment 3 / 18 Europa Press Entertainment 4 / 18 Europa Press Entertainment 5 / 18 Europa Press Entertainment 6 / 18 Europa Press Entertainment 7 / 18 Europa Press Entertainment 8 / 18 Europa Press Entertainment 9 / 18 Europa Press Entertainment 10 / 18 Europa Press Entertainment 11 / 18 Europa Press Entertainment 12 / 18 Europa Press Entertainment 13 / 18 Europa Press Entertainment 14 / 18 Europa Press Entertainment 15 / 18 Europa Press Entertainment 16 / 18 Europa Press Entertainment 17 / 18 Europa Press Entertainment 18 / 18 Europa Press Entertainment

Quatro dias. Foi este o tempo concedido a Iñaki Urdangarín pelo tribunal para poder desfrutar da companhia da família na quadra natalícia, apesar de estar a cumprir uma pena de cinco anos e dez meses por crimes fiscais.

E, apesar de todos os rumores que correm na imprensa espanhola que dão conta de um afastamento entre o antigo jogador de andebol e a mulher, a infanta Cristina de Espanha, que chegou a ser notícia por, alegadamente, manter uma relação amorosa com um homem casado, a verdade é que, por estes dias, os dois mostraram-se mais unidos e cúmplices do que nunca.

Tanto a véspera com o dia de Natal foi passado em Vitoria, onde mora a mãe de Iñaki, Claire Liebaert, e o casal contou também com a presença dos quatro filhos, Juan Valentín, Pablo Nicolás, Irene e Miguel. Além de assistir à tradicional Missa de Natal, houve também um passeio em família pelas ruas, com Cristina e Iñaki sempre de mãos dadas e sem se importarem com a presença constante dos fotógrafos.

O regresso à prisão está marcado para este sábado, pelas 8h40 da manhã. Depois disso, também a infanta espanhola deverá retomar a sua rotina com os filhos em Genebra, Suíça, para onde se mudou no verão de 2013.