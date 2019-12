Começaram a namorar em 2001 e casaram-se em 2008 e juntos são o casal mais poderoso do mundo do entretenimento acumulando uma fortuna de 1,25 mil milhões de euros. Para Beyoncé e Jay-Z dinheiro não é problema, mas qual foi o presente mais caro e mais excêntrico que a cantora terá oferecido ao rapper?

Não foi um carro ou uma casa. No Dia do Pai, em 2012, Beyoncé desembolsou cerca de 36 milhões de euros para adquirir um Bombardier Challenger 850, um jato privado. A compra foi feita com a intenção de que toda a família pudesse junta, dado que os artistas viajam para os quatro cantos do mundo com (agora) os três filhos, Rumi, Sir Carter, Blue Ivy

O jato privado de luxo tem o interior em tons creme, um quarto enorme onde podem dormir até sete pessoas, duas casas de banho, espaço para o staff e uma cozinha completa.

