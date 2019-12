Clemens Bilan

Cinco anos depois de terem trocado alianças numa cerimónia romântica em Itália, Amal e George Clooney podem estar prestes a seguir separados. Os rumores que surgiram na imprensa internacional no mês de novembro ganham cada vez mais força.

Na origem dos desentendimentos estará o afastamento dos dois, provocado pelas respetivas carreiras profissionais. George Clooney, de 58 anos, começou recentemente a gravar o filme Good Morning, Midnight, no Reino Unido e a mulher trabalha essencialmente nos Estados Unidos.

A revista New Idea cita uma fonte próxima da advogada, que fala da preocupação deste com o impacto que a ausência prolongada do pai tem no crescimento dos filhos de ambos, os gémeos Ella e Alexander, de dois anos. "Ela não sabe até quando vai suportar esta situação", começa por dizer a referida fonte, antes de acrescentar: "Ela diz que o George não é o homem com quem casou e que os dois estão cada vez mais distantes. O George tem mesmo que fazer mudanças na sua vida e por a família em primeiro lugar”.