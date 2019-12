Instagram

“Bom Natal a todos, com aquela magia que se sente quando se está em família 🎄♥️💫”, escreveu Catarina Raminhos no Instagram, onde partilhou uma ilustração da sua família da autoria de Patrícia Furtado. “Já tem dois anos mas continua actual, com a nossa ‘Minore’ a ser sempre uma (doce) Maria Trovoada”, explicou ainda a blogger.

Na imagem aparecem todos os membros da família: António e Catarina Raminhos com as três filhas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

Para 2020, a família Raminhos tem um grande projeto: a mudança para uma casa nova. A autora do blogue 7 da Tarde E Ainda Não Lavei Os Dentes já partilhou alguns pormenores desta construção sustentável com os seus seguidores nas redes sociais. Ora espreite:

