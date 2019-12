Instagram

Em janeiro de 2019, Ricky Martin e o marido, Jwan Josef, surpreenderam ao anunciar que tinham sido pais pela terceira vez. “Emociona-nos anunciar que somos pais de uma linda e saudável menina, a quem chamámos Lucía Martin-Yosef. Tanto os irmãos como O Jwan e eu estamos completamente apaixonados pela nossa bebé e gratos por poder começar este ano de 2019 com o melhor presente que podíamos receber, um presente da vida”, escreveu na altura o artista porto-riquenho nas redes sociais, onde agora também assinalou o dia do primeiro aniversário da menina.

O tema escolhido pelo casal para o bolo foi um dos preferidos do momento no que toca a raparigas: o mundo encantado dos unicórnios.

Ricky Martin e o marido não escondem o encantamento com a sua família, que voltou a crescer no dia 29 de novembro. “O nosso filho Renn Martin-Yosef nasceu”, escreveu o artista no Instagram, onde também partilhou uma imagem do bebé.

O casal tem ainda dois filhos gémeos, Matteo e Valentino, de 11 anos.

