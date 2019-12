Antony Jones

O príncipe Filipe, de 98 anos, foi hospitalizado no passado dia 20 de dezembro, e apesar de se prever que iria lá estar poucos dias, não era uma certeza. Após quatro dias no hospital, o duque de Edimburgo, teve alta e voou de helicóptero para se juntar à esposa, a rainha Isabel II, aos filhos e netos a tempo do dia de Natal.

Segundo avança o Daily Mail, o príncipe foi visto a sair do hospital King Edward VII, em Londres, de fato e gravata, em direcção ao carro. Posteriormente, foi transportado de helicóptero até à residência da família real britânica, em Sandringham.

O regresso do marido da rainha terá um significado especial para a família real, uma vez que esta ainda mantém a prática alemã de abrir os presentes na véspera de Natal.