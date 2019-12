Instagram

Praticamente um ano depois de se ter despedido dos seus colegas no Porto Canal para rumar a Lisboa e, em janeiro, assumir a apresentação do programa Você na TV!, da TVI, ao lado de Manuel Luís Goucha, Maria Cerqueira Gomes voltou ao estúdio portuense para uma visita e registou o momento nas redes sociais.

Nas últimas semanas tem-se especulado muito sobre o futuro profissional da apresentadora, uma vez que o programa das manhãs da estação de Queluz terá os dias contados. Para já, Maria está focada no Natal em família. “O meu carro anda sempre com a casa atrás...nesta altura anda também com os presentes! Tudo reunido. Tudo no Porto. Que comece o Natal..🥰 Feliz Natal! 🎄”, escreveu no Instagram.

