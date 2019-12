Instagram

Está aí a quadra natalícia e em casa de António e Catarina Raminhos vive-se de forma especial. Aliás como em qualquer casa em que há crianças.Pais de três meninas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor, o casal faz por incutir o verdadeiro espírito de Natal.

“Desde que começaram a escrever a carta ao Pai Natal que pedem só três coisas e, das três, vão ter uma. Sabem que é assim. Sabem que não há aquela loucura de comprar 500 mil presentes. Nós, por exemplo, enquanto pais não lhes compramos presentes de Natal porque sabemos que elas vão receber invariavelmente inúmeros presentes”, começou por cantar Catarina Raminhos, em declarações ao Fama Show.

“De tudo o que elas vão recebendo há uma parte que vai para a garagem e elas vão abrindo os presente entre janeiro e fevereiro, aos poucos, que é para darem valor e prestarem atenção ao que estão a abrir. No primeiro ano, elas tinham tanta coisa para abrir que só abriam e nem olhavam para os presentes. Aquilo fez-me tanta confusão e , por isso, eu faço muito essa gestão”, contou.

Além disso, António e Catarina Raminhos decidiram incutir uma outra tradição às filhas, que passa por ajudar crianças desfavorecidas. “Normalmente, há sempre um presente novo que elas dão a uma associação da zona onde nós moramos. Além de que, nos dias depois do Natal, fazem uma escolha e levam brinquedos que já não querem. Além desse (brinquedo) levam outros que estão em bom estado e que já não querem”, referiu.

Esta é uma tradição que, portanto, já faz parte do dia seguinte ao Natal. “E é muito engraçado que nós fizemos isso a primeira vez, quando a mais velha tinha só quatro anos e ela desde então, desde os cinco, seis anos, é ela que diz: ‘Mãe, dá-me um saco grande para eu fazer uma escolha’. Então, isso já faz parte do dia depois do Natal”, salientou.

Por fim, a empresária frisou: "Eu acho que isso é que é viver o Natal verdadeiramente e gosto muito mais que elas, em janeiro ou fevereiro, quando já passou a febre do Natal, estejam muito atentas e aquilo venha como alguma coisa que acrescenta. Um presente novo, em vez de ser só mais um”.