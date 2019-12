Este domingo, 22 de dezembro, o DJ Magazino, fez uma forte revelação nas redes sociais. Luís Costa revelou que os últimos dias não têm sido fáceis.

O músico revelou que, para além de ter passado os últimos três dias no hospital devido a uma complicação de saúde, encontra-se neste momento a lutar contra uma leucemia. Ainda assim, a mensagem que passou foi de luta e esperança.

"Amanhã tenho alta e posso passar o Natal em família ❤️

Segue a terapia para a Leucemia que está a correr bem mas essa é outra batalha 💪 9 kilos a menos que vão dar muito trabalho a reconquistar, só não me posso queixar dos amigos, família, colegas e anónimos, estão incansáveis no apoio, muito obrigado 🙏", começou por desabafar. De seguida mostrou-se esperançoso e com garra: " (...) isto é só um intervalo na minha vida, a segunda parte começa em breve e como num bom jogo de futebol, a segunda é sempre a parte mais interessante de se (vi)ver ❤️".

Na fotografia em que publicou, a acompanhar esta forte mensagem, o DJ surge no hospital ao lado de Gil Correia, como pode confirmar ana fotografia abaixo.

Reprodução Instagram, DR