Ben A. Pruchnie

Tony Britton morreu esta manhã de domingo, dia 22 de dezembro. A sua filha, a apresentadora Fern Britton, confirmou a notícia através de uma nota no Twitter.

"O nosso pai, Tony Britton, morreu esta manhã. Grande ator, realizador", afirmou deixando uma fotografia do progenitor.

Segundo a imprensa internacional, o ator que tinha 95 anos, morreu em casa, em Birmingham, no Reino Unido, porém a causa da morte ainda não foi revelada.

"Como ele costumava dizer, 'isto é show business, rapaz'", escreveu ainda Jasper Britton, filho do ator de seu segundo casamento.

Tony protagonizou filmes como 'Operation Amsterdam' (1959), 'Sunday Bloody Sunday' (1971) e 'The Day of the Jackal' (1973), sendo visto para muitos como uma lenda do cinema.