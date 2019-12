Instagram

Na última quarta-feira, dia 18, Cristina Ferreira recebeu em sua ‘casa’ Sílvia Alberto. A apresentadora da RTP falou da sua nova vida depois de ser mãe de um rapaz, no início deste ano, mas quando a colega da SIC quis saber onde tinha conhecido o pai do menino, Íñigo de Maria-Tomé Pérez, optou por não comentar, para evitar que o assunto fosse notícia na imprensa nacional.

Ora, rapidamente vários meios se apressaram a noticiar que Sílvia tinha dado ‘uma nega’ a Cristina e esta viu-se na obrigação de esclarecer, num post feito no Instagram. “Obrigada @dailycristina pela forma carinhosa como me recebeste em tua casa. Da próxima vez tiramos os sapatos e ficamos à conversa no sofá. A imprensa anda por aí a dizer que te dei uma nega, mas nós sabemos que não é assim. Há histórias que se contam quando as câmaras se desligam a pessoas que sabem ouvir e guardar 😉 Gostei muito e a vizinhança não é nada má Sôr @claudio_ramos. Bela casa e família, grande parte dela já foi minha e uma filha nunca esquece ❤”, escreveu Sílvia Alberto na sua conta oficial na rede social.

