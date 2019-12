Getty Images

A família real inglesa vive momentos de grande preocupação a dias do Natal. O marido da rainha Isabel II foi hospitalizado na manhã desta sexta-feira, dia 20, e após alguma especulação, a Casa Real viu-se obrigada a confirmar a informação em comunicado.

“O duque de Edimburgo viajou de Norfolk para o hospital King Edward VII, em Londres, para observação e tratamento relacionados com uma situação já antiga. O internamento é uma medida de precaução, aconselhado pelo médico de Sua Alteza Real”, explica o documento, que não esclarece qual o problema de saúde que levou o príncipe Philip ao hospital.

Instagram

De acordo com a revista People, o marido de Isabel II de Inglaterra não se deslocou de ambulância, o que leva a acreditar que o seu estado não seja demasiado grave. “Foi uma admissão planeada e ele entrou no hospital sem ajuda”, revela uma fonte do centro médico.

Ainda assim, a idade do duque de Edimburgo, 98 anos, deixa toda a família real muito apreensiva, sobretudo porque na última década foram vários os problemas de saúde – nomeadamente problemas respiratórios e colocação de prótese na anca - que enfrentou. Tanto é que, em agosto de 2017, anunciou que se retirava da vida pública para poder descansar e ter uma rotina mais calma.

JONATHAN BRADY

A rainha Isabel II, por sua vez, manteve a sua agenda e viajou de Londres para Norfolk de comboio, como faz todos os anos nesta época. É lá que passará o Natal em família e, para já, não se sabe se contará com a companhia do marido, uma vez que não foi revelado quanto tempo estava previsto que este ficasse internado.