Foi a meio de dezembro de 2018 que a mãe de Fernando Mendes morreu. Exatamente um ano depois do falecimento de Lídia Mendes, o apresentador falou à TV7 Dias das saudades que sente e de como vai passar a quadra natalícia este ano.

Foi quando que o apresentador entrava em direto no seu programa líder de audiências, O Preço Certo, que a sua mãe morreu. “É estranho, parece que estava à espera que eu entrasse na televisão", confidenciou à publicação. "Tenho muitas saudades de lhe ligar e mandar-lhe um beijinho (…) faz-me muita falta, mas temos de andar para a frente”,disse o comunicador.

O Natal de 2018 não foi fácíl e a falta da mãe será sentida. Na noite de 24, Fernando Mendes reúne-se com os quatro irmãos e, no dia seguinte, estará em casa da filha com os seus netos. Durante a conversa, o apresentador da RTP1 assume que Lídia Mendes sempre apoiou os seus sonhos. “Empenho-me sempre em honrá-la, tanto pessoal como profissionalmente…”, adiantou.