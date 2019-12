Diogo Amaral é um pai babado e, nas redes sociais, não se coibe de mostrar alguns momentos com o filho bebé, Oliver, tal como aconteceu esta quinta-feira, dia 19 de dezembro.

Leia ainda: "Cláudia Vieira responde a Diogo Amaral: O Oliver é mais bonito que a Caetana"

O ator publicou um vídeo, nas stories do Instagram, onde surge ao lado do filho mais novo e os olhos de ambos chamam a atenção. Parece que o pequeno Oliver pode ser muito parecido à mãe, Jessica Athayde, mas herdou os olhos do pai.