Depois de um susto que teve com a filha, Madalena, que esteve internada no hospital (ora recorde), Bibá Pitta quis celebrar o seu aniversário nas redes sociais.

A filha mais nova da socialite celebra esta quinta-feira, 19 de dezembro, 22 anos. Para além da fotografia que partilhou na sua conta de Instagram, e que pode ver abaixo, Bibá Pitta deixou uma mensagem emotiva.

"2 anos minha filha adorada! Foste feita com tanto tanto amor que o teu cromossoma triplicou! O ser mais humano mais genuíno e bondoso que alguma vez conheci, a personificação do amor sem limites por quem eu daria a vida sem hesitar, a única que está sempre disponível para os outros, a nossa popstar, a diva das divas, a nossa Índia, a que todos os dias nos surpreende com a graça da sua maravilhosa existência!", começou por escrever. De seguida, sublinhou a relação especial que mantém com a filha: "Tu és a minha princesa e eu enquanto viver sou a tua “aia”, sou quem cuido de ti, te proteje, te ama incondicionalmente como se estivesses sempre ligada a mim, as duas somos uma! Amo-te até á estrelinha mais bonita do céu que está sempre a olhar por nós", concluiu.

Recorde-se que além de Madalena, a socialite é mãe de Maria, de 26 anos, Salvador de 22, e Dinis, de 11, fruto do seu relacionamento com Fernando Gouveia.

