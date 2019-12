Instagram

Bárbara Bandeira partilhou no Instagram uma fotografia onde surge em lingerie e António Raminhos não resistiu a comentar. “As minhas filhas nunca irão seguir o teu perfil 👌”, garantiu. Palavras que a artista, de 18 anos, interpretou como uma brincadeira, tanto que respondeu com uma série de emojis de quem está a rir à gargalhada.

Contudo, houve seguidores de Bárbara Bandeira que se mostraram muito incomodados com estas palavras do humorista. “Que ignorância”, “Olha lá, se tu não gostas dela por que fazes comentários” ou “Eu adoro-a e fiquei ofendida”, lê-se nos comentários. Perante isto, houve fãs que sentiram necessidade de acalmar os ânimos: “É no gozo. Não vês que são figuras públicas a brincarem só, não é preciso estar assim tão defensiva/o”, aconselha um seguidor.

Recorde-se que António Raminhos é pai de três raparigas: Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.