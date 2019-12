Cássia Carioca, uma jornalista brasileira, desmaiou em direto durante uma entrevista no Rio de Janeiro.

De acordo com a imprensa brasileira, a repórter do programa RJ1 sentiu-se mal, devido ao calor intenso que faz naquele louca, e acabou mesmo por cair no chão, apesar da tentativa do entrevistado de a agarrar. O portal brasileiro UOL avança que Cássia Almeida está completamente recuperada do incidente, depois de ter sido socorrida no local.

O vídeo do momento já se tornou viral, espreite em baixo.