Nani é um homem casado. O futebolista e a companheira de longa data, Daniela Martins, trocaram alianças este domingo, 15 de dezembro, numa cerimónia que decorreu na Basílica da Estrela, em Lisboa, perante o olhar atento de amigos e familiares. A notícia foi divulgada pela assessoria de comunicação do desportista, com a publicação de uma fotografia do casal na igreja. Entretanto, vários amigos do jogador, incluindo Yannick Djaló, já partilharam várias imagens do grande dia nas redes sociais.

Para a ocasião, o futebolista optou por um fato azul elétrico, com detalhes em preto. Já Daniela surpreendeu num excêntrico e ousado vestido branco, com transparências.

Juntos há 12 anos e noivos desde 2012, Nani e a companheira aproveitaram ainda para batizar o filho, Lucas, de seis anos.