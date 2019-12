Instagram

Cerca de um ano e meio depois de terem sido pais de Kai, Éder e Sanne Lopes preparam-se para a chegada do segundo filho. O anúncio foi feito pela manequim belga nas redes sociais. “Orgulhosa por anunciar que o Kai vai ser irmão mais velho!! Em breve seremos uma família de quatro”, escreveu na legenda de duas fotografias amorosas do filho com um balão a dizer “irmão mais velho”.

Instagram

Recorde-se que o internacional português e Sanne Lopes ficaram noivos em maio de 2017 e se casaram dois meses depois numa cerimónia privada no Algarve. Kai, o primeiro filho, nasceu em agosto do ano seguinte.

Instagram