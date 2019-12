Inês Aires Pereira foi mãe há cerca de 2 meses, ora recorde, e tem partilhado com os seguidores vários detalhes desta nova fase que está a viver.

Desta vez, revelou na sua conta de Instagram qual é "a melhor hora do dia". A atriz publicou duas fotografias onde surge ao lado da filha e do namorado. Ora veja abaixo.

Para além desta revelação Inês Aires Perereira ainda brincou com o facto de todos considerarem a filha, Alice, a 'cara chapada' do pai. "Ah e parem de dizer que é a cara chapada do pai! Vejam! Tem o meu queixo! Ahahahah"