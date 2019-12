Helena Costa está de regresso a Portugal, depois de uma viagem com a família até Malta. A atriz viajou com as duas filhas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, e, através das redes sociais, mostrou as peripécias que viveu durante esses dias.

A atriz confessou que a viagem foi difícil e cansativa apesar das meninas se terem portado bem. "A viagem que fizemos na semana passada... foi uma aventura, vejam nos stories (só o lado bom é que aparece) na verdade deu mesmo muito trabalho e no fim chegamos a conclusão que só voltamos a viajar quando tiverem 18 anos!" pode ler-se na legenda de uma fotografia.

