Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 11 de dezembro, foi avançada a notícia de que Carlos Cruz teria sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Entretanto, Marta Cruz, a filha mais velha do ex-apresentador, veio a público pronunciar-se sobre o estado de saúde do progenitor, revelando que este sofreu "um Acidente Isquémico Transitório (AIT)" e não um AVC. Além disso, a ex-manequim contou que este episódio aconteceu no passado mês de novembro.

"[Um] Pequeno esclarecimento: O meu pai não teve um AVC e sim um AIT. Faz hoje um mês. Tudo tranquilo! Foto daquele dia Cansados mas bonitos", escreveu Marta, na legenda da imagem em que surge ao lado do pai.

Segundo informações que constam no site da CUF, um AIT é "uma outra forma de AVC de duração mais reduzida, inferior a 24 horas. Nestes casos, o entupimento da artéria cerebral é meramente transitório e os sintomas podem durar alguns minutos ou horas".