Kendall Jenner e Harry Styles estiveram no programa de televisão norte-americano "The late late show with James Corden" e participaram num jogo onde tinham a opção de responder a perguntas pessoas ou comer algo não muito apetitoso.

A modelo não teve para meias medidas e fez a pergunta que todos estavam loucos para saber: "Quais músicas do teu último álbum eram sobre mim?", questionou Kendall. Isto porque o cantor revelou, durante uma entrevista à revista Rolling Stone, que uma ex-namorada tinha sido a sua fonte de inspiração para grande parte das músicas do lançamento do seu primeiro álbum a solo, em 2017.

Veja a reação épica de Harry à pergunta no vídeo acima!

O jovem de 25 anos teria então a opção de responder ou comer esperma de bacalhau. Apesar de Harry ter pensado por uns segundos se iria responder, preferiu manter-se em silêncio e evitou a pergunta da ex-namorada. "Cuspir ou engolir, eis a questão", disse enquanto mastigava o esperma do bacalhau deixando Kendall completamente chocada como pode conferir nos vídeos abaixo.