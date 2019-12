Foi no passado dia 20 de novembro que Chris Brown deu as boas-vindas ao segundo filho. Entretanto, três semanas depois, o artista brindou os seus seguidores nas redes sociais com a primeira fotografia do menino, escrevendo na legenda o nome deste: Aeko Catori Brown.

Recorde-se que o bebé é fruto da relação terminada com Ammika Harris. Chris Brown é ainda pai de Royalty, de cinco anos, do antigo relacionamento com Nia Guzman.

Reprodução Instagram, DR