Ao que tudo indica Kaia Gerber parece manter uma relação amorsa com Pete Davidson, o ex de Ariana Grande. Os rumores começaram a surgir depois do casal ter sido 'apanhado' num café a foto ter ficado viral. Alguns tempos depois, a modelo usou um acessório especial que acabou por confirmar esta relação, ora recorde.

No entanto, segundo o tablóide americano Page Six, os pais de Kaia, Cindy Crawford e Rande Gerber, parecem não apoiar esta relação. Segundo as fontes o principal motivo de preocupação será a diferença de idades que existe entre os dois. A jovem modelo tem 18 anos e o comediante 26 e um forte historial de relações 'falhadas' - o que também tem adensado o descontentamento dos pais.

Recorde que antes de namorar com Kaia Gerber, Pete Davidson esteve noivo de Ariana Grande e Kate Beckinsale, 20 anos mais velha.

Reprodução Instagram, DR