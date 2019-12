Reprodução Instagram, DR

Frederico Varandas e a companheira, Katarina Larsson, acabam de dar as boas-vindas ao primeiro filho. O presidente do Sporting Clube de Portugal e a triatleta sueca foram pais de um menino na madrugada desta quarta-feira, 4 de dezembro, e não podiam estar mais felizes

Entretanto, dois dias após o nascimento do bebé, Cristina Ferreira mostrou, em exclusivo, n'O Programa da Cristina', a primeira fotografia do filho casal, aproveitando para revelar o nome do menino. "É a primeira vez que se está a ver o pequenino Santiago", afirmou a apresentadora referindo-se à imagem em que o menino surge ao lado da mãe.

Veja a imagem no vídeo abaixo.