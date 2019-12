Instagram

Passaram sete anos desde que Manuel Melo tornou público o seu passado ligado ao consumo de álcool e drogas e agora o ator voltou a abordar o assunto e fez novas revelações. Numa entrevista exclusiva para a revista CRISTINA, para a qual também posou com o seu filho, Martim, de oito meses, o artista abriu o seu coração e lembrou alguns dos momentos mais dolorosos do seu percurso.

“Pedi [ajuda] ao meu pai. Cheguei e disse: 'Não vale a pena. Já tentei sozinho. Não consigo'”, recorda Manuel Melo, que já tinha recorrido à ajuda de profissionais antes desde pedido de ‘socorro’ à família. “Eu sou adicto. Tenho um problema de adição e vou ter para o resto da vida. Não sei o dia de amanhã. Só sei o dia de hoje. Sei que hoje não fiz absolutamente nada e que não quero fazer nada. E só assim é que se pode viver. A adição é uma coisa muito traiçoeira”, acrescenta.

Instagram

Hoje, o ator mostra-se feliz por ter conseguido ultrapassar essa fase menos boa: “Foi há dez, onze anos. Quando começas a acordar, percebes que estava mesmo longe e agora estou cá. Lembro-me dessa sensação. É tão boa. Tão boa. E há pessoas que não têm essa experiência tão positiva, mas eu tive. Eu sou mais feliz deste lado”.

Instagram

Quem contribuiu – e muito – para esta vida feliz é o filho do artista, Martim, que nasceu no dia 11 de março. É ele o bebé que aparece na revista CRISTINA deste mês. “Demos ao Manuel o título de PAI deste NATAL. O filho representa para a @revistacristina o nascimento. E o Martim ajudou na construção de um homem que conta aqui um percurso difícil. No mês do amor”, escreveu a apresentadora da SIC no Instagram, onde revelou pequenos excertos (vídeo acima) desta conversa intimista.

Instagram