A saúde de Laura Ferreira, de 54 anos, continua a inspirar muitos cuidados. Diagnosticada com um osteossarcoma (tumor ósseo maligno e muito agressivo) num joelho novembro de 2014, a mulher de Pedro Passos Coelho foi, de acordo com o site FLASH!, transferida do Hospital Amadora-Sintra, onde tem sido acompanhada, para o IPO de Lisboa, onde se encontra internada atualmente.

Recorde-se que a fisioterapeuta foi operada em fevereiro de 2015, fez quimioterapia e os meses que se seguiram foram de esperança. Contudo, em 2017, a mulher do antigo primeiro-ministro soube que o cancro se tinha espalhado e estava agora a afetar-lhe o pulmão.

Pedro Passos Coelho tem sido um apoio fundamental e incansável nesta luta de Laura Ferreira. “Tenho medo de deixar as minhas filhas, a minha família, o meu marido. Tenho muito medo de morrer. O Pedro consegue tranquilizar-me e dar-me força (…) Ter a consciência da morte é duro. Mas é uma coisa real. Há momentos em que tive paz de espírito e em que pensei: 'é assim mesmo'. Olho ao espelho e penso que este corpo vai deixar de existir. Depois há um lado que se levanta e diz: 'não, tu tens o teu marido, tens as tuas filhas e a tua família. Eu tenho de viver! Tenho tanta coisa para fazer", afirmou à referida publicação no lançamento da biografia do político.

A fisioterapeuta e Pedro Passos Coelho são pais de Júlia, de 12 anos. Laura Ferreira é ainda mãe de Teresa, de 23 anos, fruto de um anterior relacionamento.

