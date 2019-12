1 / 3 Taylor Hill 2 / 3 Robert Kamau 3 / 3 Robert Kamau

Felicity Jones prepara-se para ser mãe pela primeira vez. A atriz marcou presença esta quarta-feira, 4 de dezembro na estreia do filme The Aeronauts, surgindo com um vestido preto justo, que evidenciava uma 'barriguinha' saliente, dando a entender que vem aí um bebé.

Ainda que não tenha confirmado a gravidez, a atriz, de 36 anos, mostrou-se feliz durante o evento, ao lado do marido, o diretor e realizador Charles Guard, de 43 anos.

Recorde-se que o casal trocou alianças em 2018 e este será o primeiro filho em comum de ambos.