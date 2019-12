David Crotty

A família de Johnny Galecki acaba de aumentar. O ator de Teoria do Big Bang e a companheira, Alaina Meyer, deram as boas-vindas ao primeiro filho. A novidade foi dada pelo artista na sua página de Instagram, esta quarta-feira, 4 de dezembro, através de uma fotografia em que é possível ver as mãos do menino,

"Com os corações cheios de gratidão, damos as boas-vindas ao nosso lindo filho neste mundo incrível. Obrigada por todo o vosso amor e apoio", pode ler-se na legenda da imagem.

Para já, o casal não revelou o nome do filho..

Reprodução Instagram, DR