Após um ano de pausa, Tony Carreira está de regresso aos palcos com um espetáculo na Altice Arena a 14 de março de 2020. O anúncio foi feito pelo artista esta terça-feira, 3 de dezembro, através de um direto na sua página de Facebook, onde anunciou também que irá lançar já esta sexta-feira, 6 de dezembro, o seu novo tema Estou Aqui.

O Fama Show esteve à conversa com o músico, que se mostrou entusiasmado com este regresso. "Talvez ver os outros no palco e eu não estar lá. A minha vida é a música desde que me conheço. Portanto, tinha a certeza absoluta que iria sentir saudades. Há, sem dúvida, profissões/paixões que nos estão no sangue e a música está-me no sangue", confessou.

Recorde-se que o cantor de Pampilhosa da Serra anunciou uma pausa na carreira em outubro do ano passado, devido a uma “necessidade de reflexão” pessoal e profissional. Durante este período, estreou o documentário TONY, de Jorge Pelicano, sobre a vida do artista. É o documentário português mais visto de sempre.

