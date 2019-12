Instagram

Depois de se ter mostrado muito dececionada com o filho do seu casamento de duas décadas com o empresário Francisco Carvalho, que já refez a sua vida amorosa, Ágata terá, também ela, reencontrado o amor.

A notícia é avançada pela revista Nova Gente, que revela que a artista está apaixonada pelo tarólogo Rui Pereira, com quem já foi vista em clima de grande cumplicidade. Contudo, à mesma publicação, a cantora revelou que “se trata apenas de um amigo”.

Reveja aqui a entrevista emotiva que Ágata deu a Júlia Pinheiro, na qual falou da sua luta contra o cancro e da traição do ex-marido: