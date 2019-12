Instagram

Esta segunda-feira, 2 de dezembro, a Bola de Ouro foi entregue a Lionel Messi, numa cerimónia que reuniu grandes nomes do desporto em Paris, França. Cristiano Ronaldo, este ano terceiro no ranking da revista France Football, atrás do argentino e do holandês Virgil van Dijk, não esteve presente, por se encontrar em Itália a receber o prémio de melhor jogador do campeonato italiano.

Contudo, o facto de não ter recebido mais uma Bola de Ouro num ano que conquistou a Liga das Nações com a seleção nacional e a Supertaça e a Liga italiana não foi bem visto por muitos dos seus admiradores e familiares. Ivana Rodríguez, a irmã da sua companheira, deixou um longo desabafo nas redes sociais.

“2 anos consecutivos a omitir factos, títulos, números e realidade. Mas nós não nos calamos perante as injustiças. Nada derrota Cristiano Ronaldo!!! Fazem isto porque é o melhor e o mais forte, o que o transforma num rival que é melhor deixar menos feliz, porque têm medo… Medo de aplaudir o que mais trabalho mostra, o que mais paixão e dedicação tem! Mas não sabem que, às vezes, quanto mais se exige a alguém, mais essa pessoa se torna forte!!! Mais se supera e acaba por superar os outros. Preparem-se para o que aí vem. Se o que querem é desmotivar, não conseguirão! Nada pode manchar a história que [Ronaldo] tem vindo a construir ao longo da sua caminhada, nada poderá apagar a sua estrela. Porque já é a grande lenda do futebol”, começou por escrever a irmã de Georgina Rodríguez.

“Por trás de cada movimento, há interesses individuais e coletivos, é por eles e por amor que o mundo se move. Mas muito rapidamente perceberão que foram muito injustos e voltarão a premiar o maior. Todos somos humanos, erramos e corrigimos os nossos erros. Nesse dia choraremos de emoção e alegria contida!!! O nosso rosto não estará cerrado, sério, nem atacaremos os outros. Não é preciso… Aproveitaremos como aproveitamos cada jogo, jogada ou golo. O Cristiano é um espetáculo em campo, é motivação, é inspiração!!! E vai ser ainda mais!!! Vai continuar a demonstrar quem é o NÚMERO UM de todos os tempos!!!!!”, concluiu Ivana.