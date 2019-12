Lionel Messi venceu mais uma Bola de Ouro, esta segunda-feira, dia 2 de Dezembro, numa cerimónia em Paris. O jogador do Barcelona contou com a presença da mulher, Antonella Roccuzzo, e dos filhos, Thiago, de sete anos, e Mateo, de quatro.

Apesar de ter sido o homem da noite, foram os meninos que captaram todas as atenções, tudo por causa das suas reações ao prémio do pai. No momento em que o futebolista é anunciado como o vencedor, as câmaras focam-se nos rapazes e estes não conseguem esconder a felicidade e ar de espanto. A reação de Thiago e Mateo já se tornou viral nas redes sociais.

Recorde-se que Messi e Antonella são ainda pais de Ciro, de apenas um ano.