Liliana Aguiar tem motivos para celebrar. O filho mais novo da modelo, Salvador, celebra o seu primeiro aniversário e a festa coincidiu com as férias de Liliana com o marido, Francisco Nunes, no México.

Nas redes sociais a empresária não quis deixar passar a data em branco e partilhou uma fotografia carinhosa da família. "Um ano de amor incondicional! És um anjo, vieste provar que o amor acontece quando menos esperas. O amor supera tudo. Tu és o Amor. Parabéns a ti, Santiago. Parabéns a ti, marido Francisco Nunes pelo pai que és. Juntos temos uma jornada longa para realizar, mas nós conseguimos", pode ler-se na legenda da imagem.