Prestes a ser mãe pela segunda vez, Maria Pitta Paixão já escolheu o nome do bebé. Esta quinta-feira, 28 de novembro, a filha mais velha de Bibá Pitta usou as redes sociais para anunciar o nome do filho, revelando assim que vem aí um menino e que se irá chamar António Maria.

"A questão é complexa mas aviso já que vais roubar o nome a muita gente e que, de geração em geração, saltita entre o primeiro e o segundo nome. Não te podendo chamar Piedade, nome da bisavó Nani, roubas um dos nomes a todos os homens da vida dela – pai, marido, filho. Se queres saber, a avó Bibá ficou muito feliz quando soube que ias roubar o nome aos dois avôs de quem tanto gostava. Ao bisavô Pedro, roubas o segundo nome porque, se é para homenagear alguém na minha vida, que seja ele. E sendo ele, seja qual for a característica com que ficares, serás incrível desde primeiro dia. Ficam a faltar duas pessoas - O tio Bagadu e o Babu a quem roubas o primeiro e o segundo nome respetivamente e, adianto-te já que, quase de certeza, uma dia terás um primo da tua geração que vai roubar o teu primeiro nome. Do lado do pai, a bisavó Zequinha, que ainda vais conhecer, era a mais-que-tudo do avô a quem vais roubar o nome. Veremos se sais ator ou cozinheiro (...) mas principalmente eu, o pai e o mano estamos à tua espera, sem pressas. Lá para maio vemo-nos porque conhecer, já nos conhecemos desde o primeiro dia, António Maria", escreveu, explicando a sua escolha.

Recorde-se que o bebé que irá nascer é fruto do casamento da jovem com Guilherme Paixão. O casal já é pai de um menino, Duarte, de três anos.

