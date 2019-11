Reprodução Instagram, DR

José Fidalgo foi o mais recente entrevistado da rúbrica Cala-te Boca, da rádio Mega Hits. Entre as várias questões indiscretas colocadas por Maria Seixas Correia e Mafalda Castro, o ator da SIC revelou o nome da atriz com quem mais gostou de gravar uma cena íntima.

"Não tenho cenas íntimas que eu possa dizer a nível profissional que eu tenha gostado mais ou menos", começou por dizer, mostrando-se reticente.

“Há uma atriz com quem eu trabalhei, que foi a Monica Bellucci, há muito anos”, recordando um anúncio publicitário que gravou com a atriz italiana. “Dancei com ela e tivemos uma preparação, ensaios, e foi uma pessoa que me surpreendeu por ter sido tão disponível, humilde, generosa, por querer trabalhar comigo", contou.

“O objetivo era dançar tango. Para dançar o tango são precisos dois, como tudo na vida. Então temos que estar bem os dois para fazer aquilo como deve ser”, acrescentou.

Por fim, José Fidalgo revelou o seu pior beijo técnico da carreira. Foi com César Mourão durante a gala dos Globos de Ouro do ano passado, em direto para milhares de pessoas. Recorde no vídeo abaixo esse momento.