José de Abreu já terminou as gravações da novela 'A Dona do Pedaço' e por isso resolveu tirar uns dias de descanso com a namorada, 51 anos mais nova.

O ator, de 53 anos, e Carolynne Junger, de 22, estão em Londres, depois de uma paragem em Paris e, nas redes sociais, a jovem faz questão de publicar alguns dos melhores momentos da viagem.

Recorde-se que o ator e a namorada assumiram a relação em maio deste ano gerando alguma controvérsia, muito por causa da diferença de idades.