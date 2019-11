Dan MacMedan

Jessica Biel e Justin Timberlake formam um dos casais mais acarinhados de Hollywood, mas parece que o casamento dos dois artistas já teve melhores dias. Isto porque o ator e cantor foi fotografado em clima de grande cumplicidade com a atriz norte-americana, Alisha Wainwright, durante uma pausa nas gravações de um filme que ambos protagonizam (ver imagens aqui).

Entretanto fontes próximas do casal, garantiram, em declarações ao site E News!, que este episódio não abalou o casamento de Jessica e Justin. "Eles optaram por menosprezar a situação, tentando rir disso como se não tivesse acontecido nada. Mas, definitivamente, o que aconteceu foi inapropriado e que deixaria qualquer esposa desconfortável", contou uma fonte, acrescentado: "Ele bebeu demasiado e empolgou-se".

"O casamento deles vai sobreviver. Ele sente-se culpado e fará as pazes com ela. Ela é muito boa com ele e ele sabe o sortudo que é. Ele diz que não foi grande coisa, estavam todos juntos e fim da história", referiu.

"Eles estão a gravar um filme juntos e foi um grupo de pessoas que saiu. Não há nada entre eles", explicou outra fonte. "Eles estavam com o elenco, equipa técnica, maquilhadores num ambiente social. Eles apenas trabalham juntos. Não é válido nenhum outro rumor que não seja baseado no facto deles estarem a gravar um filme juntos", referiu uma terceira fonte.

Recorde-se que o casal é pai de um menino, Silas, de quatro anos.