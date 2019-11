Instagram

Depois da participação de Eliana Voigt e Dave Maria Hacke na primeira edição do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, muito se especulou sobre uma possível traição por parte do instrutor de surf. Aliás, chegou a falar-se que sobre um alegado envolvimento deste com outra participante do formato, Ana Águas, e as duas trocaram acusações publicamente.

Contudo, passado um ano, o ambiente para estar bem mais calmo e durante uma entrevista para a rubrica Cala-te Boca, da Mega Hits, a jovem das Caldas da Rainha não hesita a responder quando questionada sobre o assunto. “Foste traída pelo Dave durante o programa?”, perguntou um fã e Eliana afirmou convictamente: “Eu bloqueio a resposta ‘não'”.

Recorde-se que, no final do programa, a jovem e o instrutor de surf decidiram divorciar-se. Entretanto, Eliana Voigt refez a sua vida amorosa ao lado de Hélio Jardim.