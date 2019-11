Instagram

Com apenas 23 anos, Slick Woods foi diagnosticada com cancro. A revelação foi feita pela própria, através da sua conta oficial no Instagram, onde também revelou que já iniciou os tratamentos de quimioterapia e pediu aos seus seguidores para pararem de a tratar como uma vítima e de sentirem pena dela.

Embora a manequim não tenha revelado pormenores da doença, o portal The Shade Room adianta que se trata de um melanoma e que “está a começar a espalhar-se pelo corpo”.

A situação não é fácil, mas Slick Woods – que se tornou mais conhecida depois de ser escolhida por Rihanna para ser a imagem da sua marca de produtos de beleza – mostra que mantém o sentido de humor. “Ao menos já sou careca”, escreveu na legenda de uma das fotografias partilhadas na referida rede social.

Apesar de ainda ser muito nova, a modelo já passou por muitas provações, como a própria revelou à revista Vogue: “Aos quatro anos de idade, perdi praticamente todas as pessoas que amava. A minha mãe foi presa por homicídio e as pessoas que me eram próximas ou foram mortas a tiro ou se drogavam e prostituíam”.

Slick Woods é mãe de Saphir, um menino de um ano, nascido da anterior relação com Adonis Bosso.

