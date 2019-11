Esta quinta-feira, dia 21 de novembro, celebra-se o dia mundial da televisão por isso fomos falar com algumas caras da SIC, como Diogo Amaral, Inês Castel-Branco e Sofia Fernandes, para saber como foi a sua primeira experiência no pequeno ecrã e ainda quem são as pessoas que os inspiram.

Espreite o vídeo em cima!