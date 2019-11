Instagram

José Carlos Pereira completou 41 anos no dia 17 novembro e aproveitou a data para fazer um balanço da sua vida. Com uma carreira de mais de duas décadas em televisão, a medicina é agora a área que mais merece a sua atenção. Em entrevista para a revista VIP, Zeca confessou que está a viver um momento feliz, para o qual contribui em muito a relação que tem com o filho, Salvador, de dois anos, fruto da anterior relação com a empresária Liliana Aguiar.

É público que a vida de José Carlos Pereira tem sido marcada por muitos altos e baixos, polémicas, excessos, dependência de álcool e drogas e tratamentos de reabilitação, mas o ator garante que lida bem com o seu passado e que não pretende escondê-lo de Salvador. “Vou contar tudo ao meu filho. Não tenho vergonha do que aconteceu na minha vida, nunca tive. Tenho uma vida cheia de experiências, boas e más, e o Salvador vai conhecer tudo o que vivi”, explicou à mesma publicação.

Nos últimos meses, José Carlos Pereira voltou também a encontrar alguma estabilidade na sua vida amorosa. O ator vive um romance com Inês Góis, que apresentou oficialmente como sua namorada na última gala dos Globos de Ouro, no passado dia 29 de setembro.