Romeo Beckham está a causar sensação na internet depois de publicar, na rede social TikTok, um vídeo onde surge a dançar com a mãe, Victoria Beckham.

Apesar do momento ternurento entre mãe e filho, o que causou sensação foi o facto do jovem, de 17 anos, estar a dançar ao som da música das Spice Girls, 'Spice Up Your Life', antiga banda onde a agora designer era conhecida como a 'Posh Spice'.

Leia ainda: Filho de Victoria Beckham namora com sósia da mãe