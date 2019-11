Morreu José Mário Branco. O músico e compositor morreu aos 77 anos, confirmou à SIC fonte da família.

Nascido no Porto em 1940, José Mário Branco é um nome incontornável da música portuguesa, cujo percurso artístico inevitavelmente associado à cantiga de intervenção da altura do 25 de abril de 1974. Entre toda a sua extensa obra destaca-se o emblemático álbum Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades (1971) e temas como Margem de Certa Maneira (1973), do duplo Ser solidário (1982), A Noite (1985), Correspondências (1990).

Além da música, foi fundador do Grupo de Ação Cultural (GAC), fez parte da companhia de teatro A Comuna, fundou o Teatro do Mundo, a União Portuguesa de Artistas e Variedades e colaborou na produção musical para outros artistas, nomeadamente Camané, Amélia Muge, Samuel e Nathalie.