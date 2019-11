Reprodução Instagram, DR

Grávida da pela primeira vez, Teresa Tavares já escolheu o nome da filha. A menina - fruto do relacionamento da atriz com o escritor, Tiago R. Santos- irá chamar-se Júlia. A revelação foi feita esta terça-feira, 19 de novembro, no programa Você na TV, onde Teresa Tavares abordou vários aspetos da gestação.

Questionada sobre a escolha, a atriz revelou estar indiretamente relacionada com um projeto na área da representação que abraçou há dois anos, Menina Júlia, de August Strindberg. Apesar de não ter sido propositado, este foi um trabalho que marcou a carreira de Teresa Tavares. "Foi muito marcante para mim. Tenho a certeza que o meu inconsciente estabeleceu esta ligação", contou.

Recorde-se que a atriz encontra-se no oitavo mês de gestação.